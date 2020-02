Camera di Commercio di Messina: si insedia il nuovo Comitato d’imprenditoria femminile

11 Febbraio 2020 14:02

Si è insediato questa mattina al Palazzo camerale il Comitato d’imprenditoria femminile della Camera di commercio, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

A guidare il “Cif” sarà Cettina Scaffidi Militone, attuale componente della Giunta camerale, eletta all’unanimità presidente. Vicepresidente, Rosa Alba Frandina.

Presenti all’insediamento il presidente e la segretaria generale della Camera di commercio, Ivo Blandina e Paola Sabella, insieme al vicepresidente Alberto Palella e ai componenti di Giunta Carmelo Picciotto e Tonino Genovese.

“Oggi completiamo un processo già iniziato con l’insediamento del Consiglio e della Giunta camerale – afferma il presidente Ivo Blandina – l’unanimità dei consensi registratasi conferma la grande coesione esistente nella nostra amministrazione, all’interno della quale due componenti sono donne, grazie al contributo significativo delle associazioni datoriali”.

Nell’ambito della “mission” degli Enti camerali – come si evince dal protocollo d’intesa firmato nel 2013 dal ministero dello Sviluppo economico, la presidenza del Consiglio dei ministri e Unioncamere – il Comitato si propone quale soggetto attivo dello sviluppo locale, con l’obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la nascita e il consolidamento delle imprese femminili.

“La presenza femminile nell’attività d’impresa nella provincia messinese è notevole – aggiunge la segretaria generale Paola Sabella – il Cif potrà certamente dare un impulso e un sostegno concreto al tessuto economico del territorio, contribuendo anche all’aumento di competitività dei sistemi produttivi locali e rafforzando le politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia”.

Tredici i componenti del Comitato d’imprenditoria femminile: Cettina Scaffidi Militone, Rosa Alba Frandina, Tiziana Pisano, Valentina Torre, Patrizia Casale, Francesca D’Angelo, Marcella Magistro, Donatella Rapisardi, Antonia Briguglio, Maria Grazia Giorgianni, Mariella Crisafulli, Concetta Rotondo e Maria Luisa Meo. Segretaria, Giusy D’Arrigo, funzionario camerale.

Supplenti: Luigia Furnari, Maria Rita Giordano, Maria Gullone, Chiara Lo Cicero, Giusy Donato, Maria Grazia Celona, Maria Molica Lazzaro, Gabriella Mustica, Alessandra Coronella e Rossella Natoli.

Nei prossimi giorni, sarà indetta una conferenza stampa per illustrare il programma del Cif e presentare un’analisi dettagliata dell’imprenditoria femminile provinciale.

