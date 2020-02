Collegamenti nello Stretto: “il servizio dei collegamenti veloci tra Messina e Reggio Calabria rimane a Ferrovie dello Stato”

24 Febbraio 2020 22:02

D’Uva (M5S): “il servizio dei collegamenti veloci tra Messina e Reggio Calabria rimane a Ferrovie dello Stato. Una buona notizia che conferma la giustezza delle scelte dell’allora ministro Danilo Toninelli”

“Il servizio dei collegamenti veloci tra Messina e Reggio Calabria rimane a Ferrovie dello Stato. Una buona notizia che conferma la giustezza delle scelte dell’allora ministro Danilo Toninelli”. Così il PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva nel commentare la sentenza emessa oggi dal Tar del Lazio che rigetta il ricorso fatto dalla compagnia Liberty Lines nell’ottobre 2018 contro la decisione del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture di affidare il servizio degli aliscafi tra Messina e Reggio Calabria a Ferrovie dello Stato. “I giudici – chiosa D’Uva – hanno affermato che, per legge, il servizio deve essere espletato da Ferrovie dello Stato. Ci auguriamo adesso che RFI dia seguito a questa sentenza ed adegui il servizio in maniera continuativa, e non emergenziale o provvisoria, garantendo la massima efficienza nei collegamenti tra le due sponde dello Stretto”.

