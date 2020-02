Clima: Bonelli, ‘inverno bollente richiede azioni su emergenza climatica’

19 Febbraio 2020 01:11

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “In questo inverno bollente e povero di piogge, secondo i dati Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio, le temperature in Italia hanno superato di 1,65°C la media storica, facendo scattare l’allarme siccità in molte regioni, con difficoltà per le coltivazioni e nei pascoli per l’alimentazione degli animali. Le calde giornate a cui stiamo assistendo in questo inverno sono sicuramente piacevoli ma sintomatiche di un problema di cui in troppi si stanno disinteressando: l’emergenza climatica, che è la vera emergenza nazionale”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde.

‘La natura è completamente in tilt, ‘ prosegue, ‘ con piante in fiore e api già al lavoro con un mese di anticipo. Tutto ciò mette a rischio una specie già molto fragile, quella degli insetti impollinatori, quindi la sicurezza alimentare che contribuiscono a tutelare e i territori soggetti a desertificazione. A rischio, nella completa indifferenza della politica italiana, c’è anche un’intera economia, quella dell’agroalimentare, che un ritorno del freddo potrebbe mettere completamente in ginocchio”.

‘Non è possibile rinviare oltre l’azione sul clima: il Governo smetta di litigare sul blocco della prescrizione, ‘ conclude Bonelli ‘ e si occupi di emergenza climatica e sociale. Bisogna passare dalle parole ai fatti, partendo dal blocco degli investimenti alle fonti fossili, causa di gran parte delle calamità naturali che hanno scosso l’Italia negli ultimi mesi, e avviando un concreto Green New Deal”.

