“Paesi e la Poesia”: una giornata con Franco Arminio a Cinquefrondi

28 Febbraio 2020 21:45

Un evento culturale che vuole coniugare i luoghi e la Poesia, concedere che le aree interne possano essere attraversate da parole e passi di bellezza. Con Franco Arminio paesologo, poeta, scrittore, domenica 1 marzo alle 10 ci si ritroverà a Cinquefrondi in Piazza della Repubblica, con lui e con tutti i cittadini e le cittadine, amici e appassionati di bellezza che vorranno camminare per fare un percorso di “trekking poetico”, una sorta di tour pedestre tra i vicoli e la storia autentica di Cinquefrondi. Alle 13 pranzo sociale organizzato della casa delle associazioni. Alle 17.30 un incontro pubblico di lettura e riflessione intorno ai temi delle periferie, dello spopolamento e delle virtù dei piccoli paesi. Saluti del Sindaco Michele Conia, introduce e modera il dialogo con Franco Arminio la giornalista Maria Pia Tucci. La giornata culturale, patrocinata dal Comune di Cinquefrondi è organizzata in collaborazione con il servizio Civile universale, con la casa delle associazioni e con la Events&Press.

