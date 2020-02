26 Febbraio 2020 09:42

La Cina ha riportato oggi 52 nuove vittime per il Coronavirus: si tratta della cifra più bassa in oltre tre settimane, che porta il bilancio delle vittime a 2.715

Prosegue l’emergenza Coronavirus nel mondo. La Cina ha riportato oggi 52 nuove vittime: si tratta della cifra più bassa in oltre tre settimane, che porta il bilancio delle vittime a 2.715. Il numero di nuovi casi è in diminuzione nel paese dove è divampata la malattia. Mentre salgono a 1.146 i casi di coronavirus in Corea del Sud, secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie coreano. Il Paese ha registrato 12 morti a causa del virus: lo riferisce l’agenzia di stampa Yonhap.

