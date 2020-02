Cento posti letto donati in Sicilia, Aurora Biofarma aderisce al progetto Missione di Speranza e Carità di Fratel Biagio Conte [FOTO]

12 Febbraio 2020 12:09

L’adesione al progetto ‘Missione di Speranza e Carità’ di Fratel Biagio Conte è la più recente delle iniziative di solidarietà aziendale messe in campo dall’impresa farmaceutica: 100 posti letto ai meno fortunati in Sicilia

Sono cento i posti letto – comprensivi di reti, materassi e cuscini – appena donati dal gruppo Aurora Biofarma ai più bisognosi attraverso l’adesione alla campagna ‘Dona un Letto’ lanciata dal movimento ‘Missione di Speranza e Carità’ di Fratel Biagio Conte.

“È un onore annunciare il coinvolgimento attivo della nostra Azienda al progetto di ‘Missione di Speranza e Carità’, una realtà presente a Palermo che con le sue tre comunità, due destinate all’accoglienza maschile e una per l’accoglienza di donne singole o mamme con bambini, si impegna ad offrire accoglienza ai nuovi poveri della città e a tutti quelli che rimangono ai margini della società – sono le parole l’Amministratore Delegato di Aurora Biofarma Nicola Di Trapani che da vent’anni segue personalmente le attività della Comunità – “Una partecipazione che vogliamo rendere pubblica con l’obiettivo di far conoscere questa iniziativa a tutti e sensibilizzare la cittadinanza a prendervi parte”.

Per un 2020 che si è aperto con l’adesione aziendale alla campagna ‘Dona un Letto’, c’è un 2019 da poco concluso che ha visto il gruppo Aurora Biofarma sempre impegnato in prima linea in un più ampio quadro di progetti legati all’inclusione sociale. Numerose infatti le iniziative poste in essere dall’Azienda a sostegno di progetti solidali al fianco di società sportive e in veterinaria pet.

Tra le iniziative da ricordare l’ormai canonico appuntamento realizzato da Aurora Biofarma insieme alla Caritas locale: dall’apertura della sede di Milano del gruppo farmaceutico per la cena di Natale a centinaia tra adulti e bambini fino al servizio di sostegno e aiuto per i senza tetto insieme alla Ronda del gruppo Caritas.

“Cerchiamo di fare ciò che è possibile, sia come Azienda che come Singoli” – conclude l’AD Di Trapani – “Per questo invitiamo tutti coloro che ne hanno la possibilità e facoltà a donare, anche piccoli gesti possono fare la differenza”.

