Catanzaro-Reggina, per i tifosi giallorossi è un derby molto sentito: “martedì tutti alla rifinitura”

24 Febbraio 2020 11:02

Catanzaro-Reggina, per i giallorossi che sono fuori da ogni discorso di promozione diretta il derby è un match molto sentito: gli ultras invitano i tifosi all’allenamento

E’ stata una domenica di festa allo stadio Granillo, ma per la Reggina il tempo di esultare è già terminato. La netta vittoria contro la Paganese è una buona iniezione di fiducia in vista del derby di mercoledì sera. Tra due giorni infatti al “Nicola Ceravolo” è in programma Catanzaro-Reggina, un’altra sfida dalle mille emozioni. La compagine giallorossa è in cerca di riscatto dopo la clamorosa debacle di sabato con il Virtus Francavilla, si sta caricando in vista della gara contro gli amaranto. L’obiettivo promozione passa soltanto dai play-off, visto che la vetta della classifica è ormai troppo lontana, ciò aumenta ancor di più il valore del Derby della Calabria. Il gruppo ultras “Volti Noti” ha così deciso di lanciare un appello la tifoseria giallorossa per incitare la squadra in vista del delicato impegno di campionato. “Martedì tutti all’allenamento di rifinitura”, è il messaggio che appare sui social. Appuntamento dunque per martedì 25 febbraio alle 14:30 ai botteghini del Ceravolo, l’obiettivo è riuscire almeno a fare uno sgambetto alla Reggina in una stagione che per il Catanzaro si è rivelata deludente.

