Catanzaro-Reggina, Taibi: “partita a porte chiuse? Ecco la situazione”

24 Febbraio 2020 21:46

Il direttore sportivo Massimo Taibi analizza la sfida contro la Paganese, importanti indicazioni in vista del derby contro il Catanzaro

Testa già al Catanzaro. La Reggina è reduce dalla vittoria nel match davanti al pubblico amico contro la Paganese, uno scatto che può risultare decisivo per la promozione. Ma adesso il pensiero è rivolto all’attesissimo derby calabrese, l’intenzione della squadra di Mimmo Toscano è tornare a casa con un risultato positivo. Durante la trasmissione Passione Amaranto sono arrivate indicazione dal direttore sportivo Massimo Taibi.

SUL GOL ANNULLATO A RIVAS – “Ci siamo arrabbiati tanto, in queste situazione capita di innervosirti. Bravissimi i calciatori ed il mister a rimanere concentrati. Questi ragazzi sono straordinari, Toscano è veramente un top. C’era anche un rigore sul cross di Reginaldo, l’allenatore ha chiesto alla squadra di rimanere tranquilli. Siamo sempre stati sereni di poter vincere”.

SU RUBIN – “Matteo non è mai stato sul mercato, dopo l’infortunio di Bresciani non potevamo permetterci di perderlo. E’ un ragazzo esemplare, la prestazione contro la Paganese è stata una liberazione. E’ solo l’inizio, dopo un periodo di sofferenza”.

SUL CATANZARO – “Queste partite si preparano da sole, la carica agonistica è altissima. Per loro è la partita dell’anno. Si preannuncia un match aperto, vedremo chi sarà più bravo. Sfida a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus? Stiamo aspettando notizie, la salute viene comunque al primo posto. Dispiacerebbe non giocare davanti al pubblico. Il rinvio? Credo al massimo a porte chiuse”.

