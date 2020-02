Catanzaro-Reggina, neanche le restrizioni fermano i tifosi amaranto: il dato sui biglietti del settore ospiti

25 Febbraio 2020 14:38

Catanzaro-Reggina, il dato biglietti relativo al settore ospiti: in tanti da Reggio Calabria saranno presenti al Ceravolo nonostante le limitazioni

Non basterà un orario scomodo o qualche limitazione sulla vendita dei biglietti per arginare il grande entusiasmo dei tifosi amaranto. In occasione di Catanzaro-Reggina infatti, secondo i dati aggiornati a questa mattina, sono stati staccati 261 biglietti per il settore ospiti dello stadio Ceravolo, che sarà popolato da tanti sostenitori provenienti da Reggio Calabria. Il Derby della Calabria è un match molto sentito e il sostegno dei fans reggini non può assolutamente mancare. La banda di mister Toscano ha conquistato l’affetto del suo popolo, che nonostante le varie difficoltà raggiungerà in buon numero il capoluogo regionale. Non ci saranno però al seguito della squadra gli ultras, che come col Catania scelgono di seguire i propri ideali e continuare la loro protesta contro la tessera del tifoso. Ultime ore dunque a disposizione per munirsi del biglietto, la Reggina ha bisogno dei suoi tifosi e anche in una trasferta di mercoledì sera può stare tranquilla di non esser sola.

