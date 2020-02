Catanzaro-Reggina, Loiacono non sarà del derby: il difensore assente per febbre

26 Febbraio 2020 20:12

Notizia flash dal Ceravolo, il vice capitano Loiacono non ci sarà per Catanzaro-Reggina: le condizioni del difensore amaranto e i tempi di recupero

Novità di formazioni dal Nicola Ceravolo di Catanzaro. Il vice capitano Giuseppe Loiacono è stato colpito dalla febbre ed è rimasto in hotel. Brutte notizie dunque per il difensore, che non siederà neanche in panchina e si aggiunge così ai vari indisponibili (Corazza, Bresciani infortunati e Bianchi squalificato). Il classe ’91 sarà sostituito nel ruolo di difensore da Blondett. Loiacono proverà dunque a recuperare per la gara casalinga contro il Monopoli, altro importante scontro diretto che attende domenica la Reggina.

