Catanzaro-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Loiacono, centrocampo a trazione anteriore

26 Febbraio 2020 19:48

Catanzaro-Reggina LIVE, si gioca il match della 28ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

Catanzaro-Reggina LIVE – Sfida per cuori forti questa sera allo stadio Nicola Ceravolo. Si gioca il Derby della Calabria, Catanzaro-Reggina, una partita che non sarà mai come le altre. C’è grande attesa da ambo le sponde per un match significativo per i tifosi, ma anche ai fini della classifica. Ambizioni diverse per le due compagini, ma un unico obiettivo: vincere! Il Catanzaro vuole blindare la posizione play-off e fare uno sgambetto ai rivali amaranto, serve inoltre una risposta dopo la clamorosa sconfitta con la Virtus Francavilla. La Reggina invece è sempre più in testa alla classifica e intende cercare una vittoria che l’avvicinerebbe ancor di più al traguardo Serie B. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara al cardiopalma. Segui la diretta su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Catanzaro-Reggina, le formazioni ufficiali

Notizia dell’ultima ore! Assente il vice-capitano Loiacono, uno degli intoccabili di mister Toscano. C’è invece Sounas al fianco di De Rose e Rivas alle spalle della coppia d’attacco Denis-Reginaldo. Di seguito le formazioni ufficiali del match Catanzaro-Reggina:

Catanzaro (3-4-3): Bleve; Riggio, Martinelli, De Risio; Celiento, Casoli, Corapi, Contessa; Kanoute, Bianchimano, Giannone. A disposizione: Mittica, Nicoletti, Urso, Di Piazza, Statella, Novello, Carlini, Iuliano, Pinna, Quaranta, Bayeye. Allenatore: Auteri.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Bertoncini, Rossi; Garufo, Sounas, De Rose, Rubin; Rivas; Reginaldo, Denis. A disposizione: Farroni, Gasparetto, Liotti, Marchi, Rolando, De Francesco, Nielsen, Paolucci, Bellomo, Doumbia, Sarao. Allenatore: Toscano.

Valuta questo articolo