Catanzaro-Reggina, episodio di razzismo e il Giudice Sportivo sanziona i tifosi giallorossi: “cori discriminatori nei confronti di un calciatore avversario”

28 Febbraio 2020 13:53

Giudice Sportivo Serie C, le decisioni dopo la 28ª giornata: il Catanzaro è stato munito per i cori razzisti dei propri tifosi nei confronti di un giocatore della Reggina

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Febbraio 2020 ha adottato le deliberazioni in seguito alle gare della 28ª giornata del campionato di Serie C Girone C. Dal comunicato ufficiale si legge che il Catanzaro è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro “perché propri sostenitori, prima e durante la gara, facevano esplodere nel recinto di gioco tre petardi, senza conseguenze; uno sparuto gruppo valutabile di circa 60 unità di sostenitori al termine della gara intonavano un ululato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”.

Multata anche la Reggina (1.500 euro) “perché propri sostenitori – si legge nella nota del Giudice Sportivo – , in campo avverso, durante la gara intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria”. Inoltre è stata inflitta una giornata di squalifica al centrocampista amaranto Alberto De Francesco “per recidività in ammonizione” (V infrazione), che dunque sarà costretto a salterà la gara contro il Monopoli.

