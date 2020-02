Catanzaro-Reggina, Denis ha la grinta di un leone: l’argentino è pronto per il derby [FOTO]

26 Febbraio 2020 19:19

Catanzaro-Reggina, Denis ha pubblicato su Instagram una storia: l’argentino è pronto al derby di questa sera, ha la grinta di un leone

Ci vuole la grinta di un leone inferocito per riuscire a portare a casa il derby. E’ il carattere che la squadra amaranto metterà in campo questa sera, lo dimostra la Instagram Story pubblicata da German Denis poco prima il fischio d’inizio di Catanzaro-Reggina. L’esperienza dell’attaccante argentino è fondamentale in partite di questo tipo, dove la determinazione e l’aggressività contano più dell’aspetto tecnico. “Vamos Reggina” è il messaggio con cui il Tanque si carica, la speranza dei tifosi amaranto è che tutta la squadra possa affrontare la gara con questo spirito.

