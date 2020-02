Catanzaro-Reggina, i convocati amaranto: rientra Gasparetto, out in 4

25 Febbraio 2020 15:32

Catanzaro-Reggina, il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei convocati per il match della 28ª giornata del campionato di Serie C Girone C

Sarà un mercoledì sera di grande calcio allo stadio Ceravolo. Catanzaro-Reggina è il big match della 28ª giornata di campionato. Dopo il successo ottenuto contro la Paganese, la formazione amaranto va alla ricerca di continuità e di punti che potrebbero essere fondamentali in ottica promozione. Tenere a distanza il Bari nelle prossime giornate è decisivo in questo momento del torneo. Intanto il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta. A Catanzaro non ci sarà lo squalificato Bianchi, oltre agli infortunati Corazza, Mastour e Bresciani. Di seguito l’elenco dei 23 convocati:

Portieri: Farroni, Guarna;

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin;

Centrocampisti: De Francesco, De Rose, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas;

Attaccanti: Bellomo, Doumbia, Denis, Reginaldo, Sarao;

