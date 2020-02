Catanzaro-Reggina, Toscano: “Auteri non mi ha stretto la mano, problemi suoi. Non abbiamo rubato nulla”

26 Febbraio 2020 23:21

Catanzaro-Reggina, il tecnico Toscano in conferenza stampa: l’allenatore amaranto ha commentato la caduta di stile del collega Auteri

Significativa vittoria della Reggina in trasferta a Catanzaro, lo 0-1 del Ceravolo avvicina gli amaranto all’obiettivo Serie B. Al termine della gara è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Domenico Toscano, di seguito le sue parole: “è stata una bellissima partita, fra due squadre con grandi qualità tecniche. Abbiamo sfruttato tutte le occasioni a disposizione e siamo stati fortunati in occasione del palo colpito dai giallorossi nel finale. La Reggina non ha rubato niente. Oggi è una bella giornata, perché abbiamo guadagnato altri due punti. Il derby è sempre una partita particolare, spero che si siano diverti tutti gli spettatori. I tanti infortuni ci hanno penalizzato in questi mesi, ma in un momento non brillante abbiamo ottenuto grandi vittorie. E’ stata una grande partita di tutti, sono molto soddisfatto di Sounas e Rivas. Cosa è accaduto con Auteri? Per educazione sono andato verso il collega per stringergli la mano in segno di educazione, lui non ha voluto, problemi suoi”.

