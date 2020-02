Catanzaro-Reggina, l’Amc accusa i tifosi amaranto: “due autobus danneggiati gravemente” [FOTO]

27 Febbraio 2020 15:34

Catanzaro-Reggina, l’azienda Amc accusa i tifosi amaranto di aver danneggiato gli autobus che erano stati messi a disposizione per raggiungere lo stadio

L’Amc Spa, società che gestisce mobilità per la città di Catanzaro, riferisce che nella serata di ieri i tifosi della Reggina hanno gravemente danneggiato due autobus. L’azienda aveva messo a disposizione due mezzi da 100 posti ciascuno per permettere ai tifosi ospiti di poter raggiungere l’impianto sportivo e seguire l’atteso derby Catanzaro-Reggina, seguendo le disposizioni emesse dal Gruppo Operativo di Sicurezza della Questura, in un’ottica di sinergia e disponibilità per garantire una maggiore sicurezza. “Entrambi gli autobus dell’Amc sono stati lasciati dai tifosi reggini in condizioni vergognose – si legge nel comunicato – sporcizia di ogni tipo, carte, cicche di sigarette e residui di bibite”. Inoltre, sono stati danneggiati i sedili, totalmente staccati i corrimano, rotto il sistema di geolocalizzazione presente sui mezzi. I bus danneggiati sono oggi fermi per riparazioni e verifiche e, perciò sottratti al normale impiego di servizio ai cittadini catanzaresi. “L’azienda esprime rammarico per quanto accaduto perché penalizza gli sforzi realizzati e lo spirito di collaborazione messo in campo. In futuro, occorre precisare, si valuterà meglio se essere presenti in situazioni di questo tipo che possono mettere a repentaglio i nostri mezzi ma anche e soprattutto il nostro personale”, si legge nella nota ufficiale.

