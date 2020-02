Catanzaro-Reggina, altra trasferta limitata per i tifosi ospiti: la decisione dell’ONMS

13 Febbraio 2020 17:01

Catanzaro-Reggina, ancora una beffa per i tifosi ospiti: dopo Catania, anche per il derby coi giallorossi ci saranno limitazioni sulla vendita dei biglietti

Anche per Catanzaro-Reggina ai tifosi ospiti servirà la tessera del tifoso per essere presenti allo stadio. La decisione sulla gara (in programma mercoledì 26 febbraio ore 20.45) arriva dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive attraverso il seguente comunicato: “per l’incontro Catanzaro-Reggina, connotati da elevati profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti, rispettivamente, nelle Province di Reggio Calabria, esclusivamente per il settore “ospiti” e solo se in possesso di tessera di fidelizzazione della della Reggina 1914, incedibilità dei titoli di ingresso, implementazione del servizio di stewarding, rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio (come previsto da specifiche disposizioni di settore)”.

