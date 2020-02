Reggina da sballo, vince anche a Catanzaro e vola a +10 sul Bari che si ferma ancora: Serie B sempre più vicina!

26 Febbraio 2020 22:44

Catanzaro-Reggina LIVE, si gioca il match della 28ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

Catanzaro-Reggina LIVE – Il Derby della Calabria è ancora una volta della Reggina. La squadra amaranto si aggiudica il match col Catanzaro ed aggiunge un altro mattoncino verso l’obiettivo promozione. Primo tempo molto combattuto a centrocampo, con le squadre che se le sono date di santa ragione. Nella ripresa però Toscano azzecca i cambi e vince la gara: Doumbia decisivo per la rete di Rivas, che vale i tre punti. Nel finale la fortuna assiste gli amaranto, che grazie ad un legno riescono a proteggere il minimo vantaggio e a portare a casa i tre punti. Rivivi la diretta su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti.

90′ + 4′ E’ FINITAAA!! LA REGGINA ESPUGNA 0-1 IL CERAVOLO. Grande risultato in trasferta su un campo difficilissimo! Un altro passo verso la Serie B.

90′ + 2′ Ammonito anche Toscano: l’allenatore amaranto aveva quasi raggiunto la bandierina per dare indicazioni. Intanto è angolo per il Catanzaro!

90′ Saranno 4 i minuti di recupero, secondi infiniti per le ultime sofferenze amaranto.

90′ PALO CLAMOROSO DI CARLINI!! Tutto solo in area colpisce di testa il legno, brivido per i tifosi ospiti. Il Catanzaro la stava per riprendere, solo la sfortuna ferma i giallorossi.

89′ Ultimo cambio per Toscano: De Francesco sostituisce l’ammonito De Rose.

88′ Ancora una sanzione, stavolta è Sarao a finire sulla lista dei cattivi.

80′ Garufo tira da ben oltre 30mt, la conclusione sfiora la rete esterna dando l’illusione del gol. Sarebbe stata la rete dell’anno.

72′ La Reggina sostituisce Reginaldo con Sarao. Non cambia nulla dal punto di vista tattico.

70′ Si innervosisce la squadra di casa: Corapi ammonito per proteste.

61′ LA REGGINA E’ PASSATA IN VANTAGGIOOOOO!!! HA SEGNATO RIVAS! BELLISSIMA AZIONE DEGLI AMARANTO, MA CHE BRAVO DOUMBIA. L’ATTACCANTE APPENA ENTRATO FINTA IL CROSS DI DESTRO, POI DI SINISTRO SERVE PERFETTAMENTE IL COMPAGNO APPOSTATO SUL SECONDO PALO. TUTTO FACILE PER RIVAS CHE DEVE SOLO APPOGGIARE!

60′ Per il Catanzaro, Carlini rileva un ottimo Kanoute.

58′ Parata di Bleve su Reginaldo! Si fa vedere in avanti la Reggina, è la prima vera conclusione del match per la formazione ospite.

53′ Doppia sostituzione ordinata da Toscano: Nielsen e Doumbia prendono il posto di Sounas e Denis.

50′ Terzo ammonito tra le fila della Reggina: Blondett duro su Kanoute, fallo tattico.

47′ Dai 25 metri fa paura il sinistro di Bianchimano, la palla non si abbassa quanto basta per centrare la porta e finisce di poco alta.

Riposo terminato, le squadre fanno rientro in campo. Cambio per Toscano: entra Liotti, fuori Rubin.

45′ Finisce il primo tempo, le squadre vanno al riposo col risultato di 0-0. Gara al momento molto nervosa e con poche occasioni da rete.

43′ Fallaccio di Rivas, colpito Ciliento in pieno stomaco. Resta a terra il giocatore del Catanzaro, è necessario l’intervento dei medici.

42′ Kanoute impegna Guarna! Bravo l’estremo difensore amaranto a coprire sul primo palo.

41′ Insidioso calcio di punizione battuto da Corapi, si rifugia ancora in angolo la difesa della Reggina, c’erano almeno due avversari appostati per battere a rete.

39′ Giannone mette le mani in viso a Rossi dopo un fallo su Rubin, altro giallo estratto dall’arbitro.

29′ Cartellino giallo per De Risio: altro brutto intervento a centrocampo

23′ Secondo angolo per il Catanzaro: il mancino di Giannone è diretto verso la porta, finisce però alto.

19′ Follia di Bleve, che ritarda il rinvio e per poco non si fa soffiare via il pallone da Rivas a pochi metri dalla linea di porta…

18′ Ammonito De Rose per gioco pericoloso: che rischio per il capitano amaranto, ha alzato tantissimo la gamba!

14′ Primo tiro per Bianchimano, deviato in angolo da Bertoncini. Si carica il pubblico di casa.

7′ Ci prova Reginaldo, che smista sulla sinistra a Sounas. Sfortunato il greco nel rimpallo, l’azione sfuma sul fondo.

1′ PARTITI! La sfida è iniziata.

Le squadre sono scese in campo, i calciatori sono ai classici saluti. Lo stadio Ceravolo è caldissimo, si fanno sentire anche i 300 tifosi provenienti da Reggio Calabria.

Catanzaro-Reggina, le formazioni ufficiali

Notizia dell’ultima ore! Assente il vice-capitano Loiacono, uno degli intoccabili di mister Toscano. C’è invece Sounas al fianco di De Rose e Rivas alle spalle della coppia d’attacco Denis-Reginaldo. Di seguito le formazioni ufficiali del match Catanzaro-Reggina:

Catanzaro (3-4-3): Bleve; Riggio, Martinelli, De Risio; Celiento, Casoli, Corapi, Contessa; Kanoute, Bianchimano, Giannone. A disposizione: Mittica, Nicoletti, Urso, Di Piazza, Statella, Novello, Carlini, Iuliano, Pinna, Quaranta, Bayeye. Allenatore: Auteri.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Bertoncini, Rossi; Garufo, Sounas, De Rose, Rubin; Rivas; Reginaldo, Denis. A disposizione: Farroni, Gasparetto, Liotti, Marchi, Rolando, De Francesco, Nielsen, Paolucci, Bellomo, Doumbia, Sarao. Allenatore: Toscano.

