Catanzaro-Reggina 0-0 LIVE: derby molto nervoso, poche occasioni da rete

26 Febbraio 2020 21:11

Catanzaro-Reggina LIVE, si gioca il match della 28ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

Catanzaro-Reggina LIVE – Sfida per cuori forti questa sera allo stadio Nicola Ceravolo. Si gioca il Derby della Calabria, Catanzaro-Reggina, una partita che non sarà mai come le altre. C’è grande attesa da ambo le sponde per un match significativo per i tifosi, ma anche ai fini della classifica. Ambizioni diverse per le due compagini, ma un unico obiettivo: vincere! Il Catanzaro vuole blindare la posizione play-off e fare uno sgambetto ai rivali amaranto, serve inoltre una risposta dopo la clamorosa sconfitta con la Virtus Francavilla. La Reggina invece è sempre più in testa alla classifica e intende cercare una vittoria che l’avvicinerebbe ancor di più al traguardo Serie B. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara al cardiopalma. Segui la diretta su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

29′ Cartellino giallo per De Risio: altro brutto intervento a centrocampo

23′ Secondo angolo per il Catanzaro: il mancino di Giannone è diretto verso la porta, finisce però alto.

19′ Follia di Bleve, che ritarda il rinvio e per poco non si fa soffiare via il pallone da Rivas a pochi metri dalla linea di porta…

18′ Ammonito De Rose per gioco pericoloso: che rischio per il capitano amaranto, ha alzato tantissimo la gamba!

14′ Primo tiro per Bianchimano, deviato in angolo da Bertoncini. Si carica il pubblico di casa.

7′ Ci prova Reginaldo, che smista sulla sinistra a Sounas. Sfortunato il greco nel rimpallo, l’azione sfuma sul fondo.

1′ PARTITI! La sfida è iniziata.

Le squadre sono scese in campo, i calciatori sono ai classici saluti. Lo stadio Ceravolo è caldissimo, si fanno sentire anche i 300 tifosi provenienti da Reggio Calabria.

Catanzaro-Reggina, le formazioni ufficiali

Notizia dell’ultima ore! Assente il vice-capitano Loiacono, uno degli intoccabili di mister Toscano. C’è invece Sounas al fianco di De Rose e Rivas alle spalle della coppia d’attacco Denis-Reginaldo. Di seguito le formazioni ufficiali del match Catanzaro-Reggina:

Catanzaro (3-4-3): Bleve; Riggio, Martinelli, De Risio; Celiento, Casoli, Corapi, Contessa; Kanoute, Bianchimano, Giannone. A disposizione: Mittica, Nicoletti, Urso, Di Piazza, Statella, Novello, Carlini, Iuliano, Pinna, Quaranta, Bayeye. Allenatore: Auteri.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Bertoncini, Rossi; Garufo, Sounas, De Rose, Rubin; Rivas; Reginaldo, Denis. A disposizione: Farroni, Gasparetto, Liotti, Marchi, Rolando, De Francesco, Nielsen, Paolucci, Bellomo, Doumbia, Sarao. Allenatore: Toscano.

