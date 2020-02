Catanzaro: iniziativa di “Io resto in Calabria” con Pitaro e Callipo

22 Febbraio 2020 13:58

“Entriamo in scena!” è il titolo dell’appuntamento che si terrà lunedì 24 febbraio con inizio alle ore 17 nella sala “Nino Gemelli” di Social Lab – Ex Arca Enel in Piazza Matteotti 7B a Catanzaro. All’incontro organizzato dal consigliere regionale Francesco Pitaro parteciperà Pippo Callipo, leader di “Io Resto in Calabria” e consigliere regionale. L’obiettivo dell’iniziativa è analizzare il voto del 26 gennaio nei singoli territori e discutere delle opportunità di sviluppo per l’“area centro” della Calabria. A moderare l’incontro la giornalista Rosita Mercatante. “L’area centro – spiega Pitaro – non comprende solo Catanzaro e Lamezia ma coincide con la circoscrizione elettorale che include anche Crotone e Vibo. Una delle sfide dell’XI legislatura non può che essere la ricomposizione del sistema-regione oggi attraversato da molteplici spinte centrifughe che ne compromettono la coesione istituzionale, economica e sociale e generano poca credibilità nel confronto con le istituzioni nazionali ed europee, diseconomie e scarso appeal per gli investitori”.

