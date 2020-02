Catanzaro, Auteri non si dà pace: “è l’anno della Reggina”

29 Febbraio 2020 15:52

Catanzaro, in conferenza stampa mister Auteri è tornato a parlare della partita giocata contro la Reggina: domani i giallorossi saranno impegnati a Potenza

Archiviata la sconfitta nel derby contro la Reggina, il Catanzaro si prepara ad affrontare un altro complicato match di campionato. Le aquile infatti giocheranno in trasferta contro la sorpresa Potenza, anch’essa in competizione per le zone alte della classifica. I ragazzi del tecnico Gaetano Auteri tenteranno di confermare la loro posizione in classifica e centrare quanto meno l’obiettivo play-off. Intanto l’allenatore giallorosso è intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia e, oltre ad analizzare il prossimo avversario, ha fatto un passo indietro alla gara contro gli amaranto. Di seguito le sue dichiarazioni: “mercoledì siamo stati competitivi, ma va dato merito alla Reggina. E’ il loro anno. Lo dimostra il fatto che, nonostante abbiano sofferto, siano riusciti ad ottenere il massimo. Non voglio togliere valore alla vittoria, ma è questo ciò che ha mostrato la partita”.

