Apertura dell’anno giudiziario a Catanzaro, il presidente Introcaso: “nel distretto grave carenza d’organico”

1 Febbraio 2020 14:01

Apertura dell’anno giudiziario a Catanzaro, il presidente Introcaso: “in questo distretto gli uffici in maggiore sofferenza sono quelli di Paola, Castrovillari, ed il capoluogo di regione”

“Nel distretto di Catanzaro gli uffici in maggiore sofferenza sono quelli di Paola (46% di scopertura), Castrovillari (40%), Catanzaro (26%)”. E’ quanto ha affermato il presidente della Corte di Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Distretto di Catanzaro. “Il tribunale distrettuale, per vero, e in particolare gli uffici Gip/Gup e riesame –sottolinea– presentano segni di preoccupante criticità riconducibili alla scopertura del 30% del primo ufficio e all’afflusso di affari il secondo”. Il presidente della Corte d’appello si è poi soffermato anche sull’operazione “Rinascita Scott”: “va ricordato che il 19 dicembre 2010 era eseguita una misura cautelare personale nei confronti di 334 indagati per reati associativi, 416 bis codice penale. L’ordinanza di cautela annovera 12.500 pagine e si fonda su acquisizioni indiziarie compendiate in circa un milione di fogli. Il presidente del Tribunale di Catanzaro – aggiunge Introcaso – prospettava il prevedibile collasso del settore Riesame: si è posto rimedio con l’applicazione infradistrettuale di tre magistrati, Va dato poi atto della sensibilità della settima commissione del Csm che ha promosso l’applicazione extradistrettuale di 4 magistrati in regime privilegiato”. “Malgrado le enormi criticità, per così dire endemiche, la risposta della giurisdizione penale nei tribunali è stata soddisfacente. Nell’anno 2018 si è registrata una ‘clearance rate’ favorevole per tre uffici, prossima a 1 per altri 2, negativa per gli altri 2, un lieve miglioramento per l’anno 2019 primo semestre”, conclude.

Apertura dell’anno giudiziario a Catanzaro, il presidente Introcaso: “alto l’allarme sulla diffusione della ‘ndrangheta”

Secondo il presidente Domenico Introcaso, durante nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Distretto di Catanzaro,esiste ancora “la corruzione del procedimento elettorale, di formazione del consenso, di raccolta di esso. Perchè la procedura per l’appalto pubblico coinvolge gli amministratori eletti. Anche in tale attività si manifesta la capacita’ dinamica delle associazioni di ‘ndrangheta, che si inseriscono in un contesto di riorganizzazione dello Stato chiaro, costituzionalmente previsto, il decentramento, attuato mediante creazione di organismi politici e amministrativi intermedi e perciò solo aggredibile, anzi di facile e diretto accesso da parte delle organizzazioni criminali. Il consenso – ha affermato il presidente della Corte d’appello di Catanzaro – non è ormai cercato ma esercitato direttamente dalle organizzazioni criminali che esprimono la tendenza, ormai consolidata in molte aree, a eleggere propri intranei. La proiezione giudiziale immediata e’ lo scioglimento di numerosissime amministrazioni comunali e di formazioni intermedie per infiltrazioni e influenza mafiose. Questa la sintesi delle dinamiche di ‘ndrangheta non più locale ma a diffusione nazionale e internazionale. Invero, il ministero dell’Interno ha, da ultimo, censito 25 locali in Lombardia, in Piemonte, 4 in Liguria, e 1 in Valle d’Aosta: a tali strutture vanno ad aggiungersi quelle di giudiziale accertamento in Emilia e nel centro Italia”. Nella sua relazione il presidente della Corte d’appello Introcaso ha richiamato “le statistiche contenute nella reazione del procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, sempre puntuale ed esaustiva, laddove ricorda che “nel Distretto operano associazioni a delinquere di stampo ‘ndranghetiste ‘storiche’, che hanno un’elevata capacita’ di condizionamento e infiltrazione nel territorio nei settori economici, istituzionali, politici”.

