Catania-Reggina 0-0, le pagelle di StrettoWeb: menomale che Guarna non ha accorciato le unghie

16 Febbraio 2020 17:02

Catania-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – E’ appena terminato il match del Massimino tra i rossoblu di Lucarelli e gli amaranto di Toscano

Catania-Reggina, le pagelle – Pari a reti bianche. Gli amaranto non sfondano a Catania, 0-0 al Massimino per la band di Toscano. Poche emozioni e tanta intensità, ne esce fuori un risultato tutto sommato giusto. Scintille nel finale con l’espulsione all’ex Rizzo e a Gasparetto.

Guarna 6.5 – “Menomale che non ho accorciato le unghie delle mani”, avrà pensato il portiere amaranto ad inizio gara. E’ proprio con l’unghia, infatti, che riesce a deviare lo spettacolare tiro di Vicente sulla traversa.

Loiacono 6 – Senza infamia né lode, non rischia niente.

Gasparetto 6.5 – Sarebbe stato anche da 7, ma l’espulsione gli vale mezzo voto in meno.

Rossi 6 – Malissimo in fase d’appoggio, sbaglia molto in disimpegno. Attento dietro, come sempre.

Blondett 6 – Solita attenzione in fase difensiva, quando c’è da offendere fa quel che può. Stoico nelle ultime gare.

Bianchi 6 – Sufficienza piena, ma non oltre. Tiene bene il campo ma sbaglia anche qualche appoggio.

Nielsen 6 – Mette ordine in mezzo al campo, sa leggere le situazioni di gioco. Professore. A lezione di danese…

Liotti 6 – Più di un cross sbagliato, ma è concentrato in fase di non possesso.

Sounas 6.5 – Come spesso accade in questo tipo di gare ‘sporche’, è tra i pochi a mettere il pallone a terra per provare ad inventare qualcosa.

Corazza 6 – Inizia a pesare il fatto che non riesca a metterla dentro, ma è anche vero che non viene servito tantissimo.

Denis 6 – Servito poco e male, non può fare granché. Vorrebbe spaccare il mondo, si deve arrangiare.

57′ Reginaldo 6 – Un po’ più imprevedibile di Denis, ma non sfonda.

57′ Garufo 6 – Buon ingresso, arriva spesso sul fondo. Rientro prezioso.

70′ Bellomo 6 – Sufficiente.

79′ De Francesco sv – Poco in campo per un giudizio.

79′ Sarao sv – Idem come sopra.

