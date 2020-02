Catania-Reggina, Lucarelli: “penso ancora alla salvezza, ma se domani vinciamo…”

15 Febbraio 2020 17:37

Catania, la conferenza stampa di Cristiano Lucarelli: il tecnico ha analizzato la sfida contro la capolista Reggina, in programma domani alle ore 15,00

La Serie C torna in campo e per domani è prevista una gara ad alta tensione allo stadio Massimino. Catania-Reggina è il Derby del Sud, una sfida che per entrambe significa molto in termini di classifica. L’allenatore dei siciliani Cristiano Lucarelli, come di consueto alla vigilia del match, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l’incontro. “E’ una partita importante, ma è meglio così per rimanere sul pezzo e avere voglia e ferocia agonistica”, ha ammesso il tecnico. “Penso ancora alla salvezza visto che abbiamo anche un calendario difficile. Se il Catania con orgoglio e motivazione fa sua la partita con la Reggina, magari lunedì faremo altri discorsi di classifica”, ha concluso Lucarelli.

