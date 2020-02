Catania-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: sorpresa a centrocampo

16 Febbraio 2020 13:56

Catania-Reggina LIVE, si gioca il match della 26ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

Catania-Reggina LIVE – Spettacolo assicurato oggi all’Angelo Massimino. Si gioca il Derby del Sud tra Catania e Reggina, una gara importantissima per la classifica delle due squadre. I rossoazzurri sono chiamati ad una prova d’orgoglio di fronte ai propri tifosi, per rispondere al momento difficile e per blindare la zona play-off. Non può permettersi uno stop invece la capolista, in ottimo stato di forma fisica e mentale dopo il successo ottenuto con la Ternana. Non ci sono dubbi sul fatto che sarà una partita divertente e ricca di emozioni, anche perché storicamente Catania-Reggina non è mai stata una sfida come le altre. Segui la diretta live su StrettoWeb con aggiornamenti dallo stadio in tempo reale:

Catania-Reggina, le formazioni ufficiali

Le compagini stanno entrando in campo per il riscaldamento, intanto gli allenatori Cristiano Lucarelli e Domenico Toscano hanno comunicato le formazioni ufficiali di Catania-Reggina. Di seguito gli schieramenti iniziali:

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Vicente, Salandria; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Beleck. A disposizione: Martinez, Esposito, Marchese, Biagianti, Curcio, Di Grazia, Manneh, Rizzo, Welbeck-Maseko, Barisic, Capanni. Allenatore: Lucarelli.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, Nielsen, Liotti; Sounas; Denis, Corazza. A disposizione: Farroni, Geria, Bertoncini, Garufo, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Bellomo, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo (Gabriele Nuzzi di Valdarno e Dario Garzelli di Livorno).

