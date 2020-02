Catania e Reggina si dividono la posta in palio: 0-0 e derby nervoso nei minuti finali, gli amaranto muovono la classifica

16 Febbraio 2020 17:00

Catania-Reggina LIVE, si gioca il match della 26ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

Catania-Reggina – Termina in perfetta parità l’incontro allo stadio Angelo Massimino. Catania e Reggina impattano 0-0 e si dividono un punto che per entrambe muove la classifica. Gara per tutti i novanta minuti molto equilibrata, con entrambe le squadre maggiormente preoccupante a non prendere gol. Continua comunque il momento positivo per la difesa calabrese che continua a non incassare reti. Da rivedere qualcosa in attacco, dove Corazza e Denis non sono riusciti ad impensierire la difesa avversaria. Molto bene l’ingresso di Reginaldo e del recuperato Garufo. Rivivi la diretta su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti della gara disputata:

90′ + 4′ Finisce senza altre emozioni la sfida. Al Massimino finisce 0-0, pareggio a reti bianchi tra due squadre che si sono equivalse in tutto e per tutto.

90′ Saranno quattro i minuti di recupero decisi dall’arbitro.

87′ Espulso Rizzo! Il centrocampista siciliano ha mimato di lanciare la palla in faccia a Gasparetto. Il difensore amaranto ha messo le mani sul collo dell’avversario, così l’arbitro decide di estrarre il rosso anche per lui. Entrambe le squadre finiscono in dieci uomini.

85′ Fallo tattico del neo entrato Welbeck su Bellomo: il trequartista barese ha qualcosa da ridire all’avversario. La partita si è surriscaldata, sale l’ansia per gli ultimi minuti di gioco.

81′ Conclusione dalla distanza di Garufo. Blocca facilmente l’esperto Furlan.

80′ Altro doppio avvicendamento per Toscano: entrano Sarao e De Francesco per Corazza e Bianchi.

73′ Tempestivo Guarna in uscita coi piedi fuori dell’area di rigore: evita guai spedendo la sfera lontano, prima che l’attaccante facesse sua la sfera. Nel frattempo Salandria viene sostituito, entra l’altro ex Giuseppe Rizzo.

71′ Nielsen lascia spazio a Bellomo. E’ una Reggina a trazione anteriore!

69′ Giocata spettacolare di Reginaldo che salta l’uomo con un sombrero. La difesa però chiude lo spazio per il tiro e la conclusione poi di Garufo finisce in curva. Ma adesso gli amaranto sono più pericolosi.

68′ Capanni viene mandato in campo da Lucarelli: il classe ‘2000 si piazza a centrocampo al posto di Biondi.

60′ Alza il ritmo la Reggina, ha arretrato il proprio baricentro la formazione etnea. I cambi hanno portato positività e coraggio alla squadra.

57′ Doppio cambio operato da mister Toscano: Reginaldo e Garufo prendono il posto di Denis e Blondett. Due cambi anche per Cristiano Lucarelli.

55′ Prova il gol della domenica Pinto, tiro che finisce lontanissimo dalla porta difesa da Guarna.

49′ Per il Catania ammonito Calapai.

46’ Batte la Reggina, si riparte dallo 0-0.

Tornano in campo le squadre, nessun cambio al momento per i due allenatori.

45′ + 3′ Finisce così il primo tempo. Catania e Reggina tornano negli spogliatoi col risultato di 0-0. Applausi del pubblico di casa per i propri calciatori.

45′ + 1′ Ammonito anche Liotti dopo uno scontro di gioco con Biondi. Il giocatore sicialiano resta a terra, necessita delle cure dei medici.

40′ Adesso è la squadra ospite a reclamare per un penalty. Braccio largo del difensore su cross di Sounas, l’arbitro fa evidenti segni di proseguire. Intanto rientra anche Salandria.

39′ Gioco fermo al Massimino, Salandria ha accusato un problema muscolare. Con sportività la Reggina ha fermato la sua manovra di gioco mettendo la palla in rimessa laterale.

31′ Primo angolo per gli amaranto, dal calcio piazzato però non nasce nulla di pericoloso.

29′ Scaramucce tra Blondett e Vicente per un intervento a centrocampo. Il calciatore rossoazzurro ha colpito l’avversario già a terra, il piccolo parapiglia è stato subito spento sul nascere.

28′ La compagine di Lucarelli recrimina per un presunto calcio di rigore. Il direttore di gara non ravvisa alcuna irregolarità nell’area amaranto.

26′ Primo cartellino giallo: Bianchi sanzionato dall’arbitro per un intervento pericoloso.

24′ Altro brivido per i calabresi! L’arbitro fischia un fuorigioco, ma su azione di angolo il Catania ha colpito un altro palo.

21′ Spreca da buona posizione Mazzarani. Disattento Blondett, poco reattivo in una diagonale difensiva.

18′ Gara divertente in questo avvio. Entrambe le squadre cercano di imporre il proprio gioco.

11′ Tutto ok per il centrocampista classe ’92, che rientra subito in campo.

10′ Resta a terra Bianchi, è necessario l’intervento dello staff medico.

9′ Ancora pericolosi i padroni di casa. Il colpo di testa di Silvestri è centrale, finisce tra le mani di un attento Guarna.

2′ Miracolo di Guarna! Parte subito forte il Catania: il tiro dalla distanza di Vicente sbatte contro la traversa, il portiere della Reggina devia quanto basta.

1′ Ecco il fischio dell’arbitro, è iniziata la sfida del Massimino!

Manca ormai pochissimo all’inizio della sfida, le due squadre stanno entrando in campo. Giornata soleggiata oggi a Catania, ci sono 16° e le condizioni climatiche perfette per una partita di calcio.

Catania-Reggina, le formazioni ufficiali

Le compagini stanno entrando in campo per il riscaldamento, intanto gli allenatori Cristiano Lucarelli e Domenico Toscano hanno comunicato le formazioni ufficiali di Catania-Reggina. Di seguito gli schieramenti iniziali:

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Vicente, Salandria; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Beleck. A disposizione: Martinez, Esposito, Marchese, Biagianti, Curcio, Di Grazia, Manneh, Rizzo, Welbeck-Maseko, Barisic, Capanni. Allenatore: Lucarelli.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, Nielsen, Liotti; Sounas; Denis, Corazza. A disposizione: Farroni, Geria, Bertoncini, Garufo, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Bellomo, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo (Gabriele Nuzzi di Valdarno e Dario Garzelli di Livorno).

Valuta questo articolo