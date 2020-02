Catania-Reggina, limitazioni sul settore ospiti: la decisione dell’ONMS

7 Febbraio 2020 15:47

Ultime notizie sul settore ospiti di Catania-Reggina, match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie C: limitazioni per i tifosi amaranto

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nell’ultima riunione, ha reso pubbliche le decisioni sulle partite che sono selezionate con profili a rischio per l’ordine pubblico. Nella lista è stata inserita anche Catania-Reggina di domenica 16 febbraio (ore 15.00), per la quale l’ONMS ha deciso le seguenti misure, come riportato dal documento relativo alla Determinazione dell’Osservatorio n. 07/2020 del 5 febbraio 2020:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Reggio Calabria ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione della Reggina 1914;

– implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

