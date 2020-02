Catania-Reggina, assente la Curva Sud: “non cambiano i nostri ideali”

13 Febbraio 2020 16:18

Catania-Reggina, il gruppo ultras Diffidati Liberi spiega in un comunicato che sarà presente al Massimino: pesano le restrizioni sul settore ospiti

Non sarà un settore ospiti gremito quello dello stadio Massimino. Per Catania-Reggina la formazione amaranto dovrà fare a meno della spinta dei propri tifosi, che con un comunicato hanno dichiarato ufficialmente non prendere parte alla trasferta. La decisione dell’ONMS di riservare la vendita dei biglietti soltanto ai possessori della tessera del tifoso ha portato alla sofferta scelta. Ecco la nota dei Diffidati Liberi apparsa sulla pagina Facebook: “continueremo, come coerentemente fatto finora, a lottare e a opporci a questo strumento. Non sarà certo una partita o un primo posto in classifica a farci tradire i nostri ideali. Reggio Calabria non si piega. No alla tessera!”.

