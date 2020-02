Catania-Reggina, i convocati di Lucarelli: non ci sarà un ex amaranto

15 Febbraio 2020 16:50

Catania-Reggina, l’elenco dei convocati diramato dal tecnico Lucarelli: sono quattro gli indisponibili per la squadra siciliana

Catania-Reggina, i convocati rossoazzurri – E’ pronto a tornare in campo il Catania dopo la sconfitta di giovedì pomeriggio in semifinale di Coppa Italia contro la Ternana. La squadra etnea ospita al Massimino la capolista Reggina, per una sfida che promette spettacolo e riporta alla mente gli splendidi anni della Serie A. Nonostante il momento poco felice, i siciliani hanno le qualità per mettere in difficoltà gli amaranto, è per questo che la partita è aperta a qualsiasi risultato. Il tecnico Cristiano Lucarelli intanto ha diramato la lista dei convocati, dovrà necessariamente fare a meno degli indisponibili Curiale, Dall’Oglio, Noce e Saporetti. In particolar modo Jacopo Dall’Oglio, ex della gara come Francesco Salandria, non potrà vivere da protagonista l’incontro. Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: 1 Jacopo Furlan, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 15 Giovanni Marchese, 3 Moïse Emmanuel Mbende, 20 Giovanni Pinto, 5 Tommaso Silvestri;

CENTROCAMPISTI: 27 Marco Biagianti, 21 Kevin Biondi, 25 Orazio Di Grazia, 19 Kalifa Manneh, 32 Andrea Mazzarani, 18 Giuseppe Rizzo, 16 Francesco Salandria, 4 Bruno Leonardo Vicente, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 17 Maks Barisic, 9 Leo Steve Beleck A’Beka, 7 Gabriele Capanni, 10 Alessio Curcio, 8 Davide Di Molfetta

