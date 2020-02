Catania-Reggina, i convocati amaranto: cinque calciatori indisponibili

15 Febbraio 2020 13:56

Catania-Reggina, il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei convocati: cinque calciatori non prenderanno parte alla sfida del Massimino

Catania-Reggina, i convocati – Poco più di 24 ore al match Catania-Reggina. La banda di mister Toscano, dopo le due vittorie di fila contro Vibonese e Ternana, è attesa dal non semplice confronto in terra etnea. I rossoblu, profondamente cambiati rispetto all’andata e con una situazione societaria molto delicata, non sono una squadra da sottovalutare e sono ancora in piena lotta per un posto play-off. La formazione amaranto dunque non deve abbassare la concentrazione, anche se l’atteggiamento mostrato nelle ultime gare lascia ben sperare. E’ recuperato a pieno Garufo, mentre non ce la fanno a rientrare ancora Rolando, Bresciani e Doumbia. Agli infortunati si aggiunge Mastour, che in settimana non è stato al meglio, out per squalifica capitan De Rose. Di seguito la lista dei convocati diramata dall’allenatore calabrese in vista della trasferta di domani.

Portieri: Farroni, Geria, Guarna;

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rossi, Rubin;

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas;

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Reginaldo, Sarao.

