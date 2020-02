Caso Saguto: chiesti 15 anni ex giudice ‘quadro desolante, sistema perverso’/Adnkronos (3)

19 Febbraio 2020 19:28

(Adnkronos) – Non risparmia nessuno degli imputati, il pm Bonaccorso. “Non so come finirà, magari Nicola Santangelo e Carmelo Provenzano verranno assolti, ma per questa vicenda dovranno vergognarsi a vita”, dice prima di chiudere la requisitoria. Parlando dei due imputati, spiega: “i due, con una lettera, decisero di trasferire a Castellammare del Golfo un ragazzo che lavorava alla Motor oil di Caltanissetta, Andrea Repoli, mandando a 250 chilometri di distanza un giovane che percepiva 800 euro al mese- spiega -Lo scopo era quello di metterlo con le spalle al muro e poi licenziarlo per giusta causa”.

Secondo la Procura, l’ex giudice Saguto “era la figura centrale di un vincolo associativo stabile” composto dalla stessa Saguto, da Carmelo Provenzano e Nicola Santangelo”, rispettivamente docente e coadiutore giudiziario e amministratore giudiziario. “La prova del vincolo associativo stabile – dice il magistrato, seduto accanto al Procuratore Amedeo Bertone e alla pm Claudia Pasciuti- emerge dalla frequenza dei rapporti dei soggetti”. Adesso la parola passa alle parti civili e subito dopo alle difese dei quindici imputati. La sentenza dovrebbe essere emessa a metà maggio.

