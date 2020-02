Caso Arpa Sicilia, M5S: “Assessore nomini subito nuovo direttore attraverso la lista degli idonei al concorso”

11 Febbraio 2020 17:21

Il tribunale del lavoro di Palermo ha dichiarato illegittima la nomina di Vazzana a direttore di Arpa Sicilia. M5S: “Il governo regionale ponga rimedio a questa vicenda incresciosa e imbarazzante”

“L’assessore Cordaro provveda subito a nominare il nuovo direttore di Arpa attraverso la lista degli idonei al concorso, perché questo delicato settore non può rimanere senza vertice e venga restituita giustizia a coloro che l’hanno chiesta. Non si facciano ulteriori torti ai ricorrenti che sottolineano la palese ingiustizia subita per la nomina di Vazzana”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all’Ars componenti della Commissione Ambiente Valentina Palmeri, Giampiero Trizzino, Stefania Campo e Nuccio Di Paola a proposito del pronunciamento del Tribunale del lavoro di Palermo che ha dichiarato illegittima la nomina di Francesco Carmelo Vazzana a direttore di Arpa Sicilia. “Il tribunale del lavoro di Palermo – spiegano i deputati – ha dichiarato illegittima la nomina di Vazzana a direttore di Arpa Sicilia, non ha invalidato il concorso, anzi ha sostenuto, in base a quanto leggiamo stamani, che vi erano candidati ben più meritevoli a essere nominati. Il governo regionale ponga rimedio a questa vicenda incresciosa e imbarazzante” – concludono.

Valuta questo articolo