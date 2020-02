Carnevale a Reggio Calabria: al via la sfilata dei carri sul Corso Garibaldi

23 Febbraio 2020 12:27

A Reggio Calabria sfilano i carri di carnevale: due i carri allestiti dalla comunità parrocchiale “Trecampaniliunsolocuore”

Anche quest’anno la comunità parrocchiale di Trecampaniliunsolocuore (Prumo, Riparo, Cannavò), in occasione del carnevale, ha allestito 2 carri; opportunità oltre che di divertimento, di incontro, di aggregazione per i numerosi volontari, di tutte le età, quindi anche di confronto generazionale; un impegno comunitario per realizzare un progetto con un messaggio positivo da condividere con la città. La Zattera dell’illegalità ed il Galeone della libertà sono i temi che saranno presentati nel corso della sfilata che si terrà oggi pomeriggio e martedì 25 sul corso Garibaldi a partire dalle ore 17. 00 , nell’ambito delle iniziative, proposte dall’Amministrazione Comunale della città.

La zattera dell’illegalità è il simbolo del fallimento, degli imbrogli, e degli intrallazzi, veri scogli del progresso e dello sviluppo, che ci costringono a galleggiare su zattere di fortuna, privandoci di essere uomini e donne veramente liberi.

Il galeone della libertà rappresenta il coraggio di lottare per i diritti ed il bene comune, la libertà; la sfida contro ogni mostro marino… e non solo.

L’equipaggio raffigura lo spirito di collaborazione di una comunità forte e unita, che insieme vince le paure e apre nuovi orizzonti, condividendo gioie e dolori, difficoltà e vittorie.

Un evento da non perdere, fatto non solo di colori, di allegria, di maschere, ma di riflessione, uni invito, a divenire portatori e testimoni di pace, di solidarietà, di libertà, e di amore per il bene comune.

