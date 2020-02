Carnevale sullo Stretto di Messina: drag queen e danze latine a bordo di Caronte&Tourist

14 Febbraio 2020 19:20

Ripartono gli appuntamenti de Gli eventi di Onde Sonore sullo Stretto di Messina: il Gruppo Caronte & Tourist ha stilato un variegato programma di tre giornate per trascorrere la festa più colorata dell’anno a bordo della nave Telepass

Dopo il successo della tradizionale kermesse musicale natalizia, per il primo appuntamento del 2020 degli Eventi, Caronte&Tourist insieme al suo direttore artistico Max Garrubba con Carnevale in Nave hanno deciso di differenziare l’offerta d’intrattenimento: tre eventi per tre formule diverse sono stati infatti pensati per soddisfare la voglia di divertirsi che questa festa ispira non solo nei più giovani ma anche negli adulti.

Il primo appuntamento è pianificato per venerdì 21 febbraio, a partire dalle ore 18:40, quando Le Portinaie, celebre gruppo di drag queens calabrese e punto di riferimento artistico della cultura LGBT tra Sicilia e Calabria, riproporranno il loro Show dalle note arcobaleno che ha già riscosso grande successo in occasione del Messina pride dello scorso giugno. Diamanda, Lady Godiva, Lady Aisy, Cherilyn e Doretta sono i cinque personaggi che, accompagnati da un dj, metteranno in piedi uno spettacolo fatto non solo di lustrini e paillettes, ma soprattutto di doti canore e sceniche in grado di coinvolgere qualunque tipo di pubblico in un eccentrico, ma mai volgare, mondo che lascia spazio alla riflessione sull’uguaglianza e la libertà di espressione.

Domenica 23, invece, si celebrerà l’attesissima festa in maschera per i bimbi: nel corso dell’intera giornata – a partire dalle 9:20 fino alle 18:20 – giochi, danze, gonfiabili e dolci renderanno indimenticabile e irripetibile il carnevale dei più piccoli insieme ai loro genitori grazie anche alla presenza di animatori e truccatori

A chiudere il carnevale in nave di Onde Sonore, lunedì 24 febbraio, saranno le note dei SonClave, gruppo di salsa espressione della grande orchestra di musica caraibica Rumbaclave. Attraverso un live originale, i sei musicisti di ventennale esperienza intratterranno il pubblico con i grandi classici del repertorio musicale cubano.

Ma a caratterizzare l’evento non sarà solo la musica: dei truccatori saranno a disposizione dei passeggeri che vorranno mascherarsi in maniera originale, mentre le note latine accompagneranno una coppia di danzatori, Aurelio Consalvo e Sebiana Indelicato, che apriranno le danze per quanti, tra gli spettatori, vorranno prendervi parte.

Anche in occasione degli Eventi di Onde Sonore, C&T non perde di vista il suo scopo benefico e sceglie l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) per destinare il ricavato dei ticket – venduti al costo di 5 euro per i concerti e 2,50 per la festa bambini – che, come di consueto, verrà raddoppiato dal Gruppo.

Sponsor etico ormai parte integrante della manifestazione sarà “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza della violenza di genere.

Valuta questo articolo