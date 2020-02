Tragedia al Carnevale di Sciacca, muore un bimbo di 4 anni

22 Febbraio 2020 09:16

Un bambino di 4 anni è morto ieri sera cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie di Sciacca

Incredibile tragedia a Sciacca nella serata di ieri dove un bimbo di 4 anni è morto dopo essere caduto da un carro allegorico e aver sbattuto violentemente la testa durante la sfilata per le vie del paese. La manifestazione è stata successivamente annullata. Il bimbo è stato immediatamente trasportato in ospedale ma non c’è stato nulla da fare.

M5S: “cordoglio per il bambino morto al Carnevale di Sciacca”

ll gruppo M5S all’Ars esprime “il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia del piccolo Salvatore, morto in un terribile incidente che ha funestato il carnevale di Sciacca. Vicinanza anche all’intera comunità cittadina, sconvolta dall’accaduto, ai carristi e a tutti coloro che si erano prodigati per la buona riuscita della manifestazione”.

