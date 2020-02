Reggio Calabria: sfilata in maschera e divertimento per il Carnevale della Del Core Volley Academy

26 Febbraio 2020 13:18

Un red carpet d’eccezione al PalaBenvenuti di Reggio Calabria in occasione della festa di carnevale che la Del Core Volley Academy ha organizzato per le sue piccole atlete. Maschere originali e colorate hanno sfilato su un vivace tappeto rosso, dopo essere state accolte da un’allegra postazione per uno scatto ricordo. Immancabile il ricco buffet. Infine, in mezzo ad un tripudio di stelle filanti, tutti in pista per i balli di gruppo. “Io e gli altri componenti dello staff tecnico, Mohamed Amri, Carmen Foti, Paola Vazzana e Michela Velardi, stiamo preparando le nostre piccole per i Campionati under 13 e under 12. Le conduciamo gradualmente verso le prime competizioni, restando convinti che il gioco faccia rima con divertimento e affiatamento. Questi momenti sono fondamentali perché contribuiscono a cimentare il gruppo”, ha sottolineato, Antonella Del Core, già capitana della nazionale di Pallavolo. “Teniamo particolarmente a creare occasioni come questa per far divertire le bambine che ogni volta rispondono, unitamente alle loro famiglie, con grande gioia e spirito di partecipazione. Questo alimenta costantemente il nostro impegno e il nostro entusiasmo”, ha commentato il presidente della Del Core Volley Academy, Francesco Surace.

