Carnevale Reggio Calabria, PolisArts protagonista all’interno degli Istituti Scolastici: successo straordinario grazie all’animazione di Space Party

27 Febbraio 2020 12:21

Reggio Calabria, PolisArts protagonista del Carnevale 2020: grande successo negli Istituti Scolastici

Successo straordinario per il Carnevale 2020 organizzato dalla Cooperativa sociale PolisArts all’interno degli spazi scolastici che ha consentito ai bambini di vivere un momento elettrizzante di allegria, divertimento e socializzazione grazie all’animazione di Space Party. Un evento curato nei minimi dettagli grazie al minuzioso lavoro svolto dal Presidente della Cooperativa Grazia Pellicanò e da tutto lo staff, spettacoli interattivi, animazione per i bimbi, laboratori creativi, giochi a tema, mascotte, musica e balli, sfilata delle mascherine e premiazione. Si ringraziano per la partecipazione la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria dell’IC Galluppi-Collodi-Botteghelle, la Scuola dell’Infanzia Crescere Insieme, la Scuola Dell’Infanzia Corrado Alvaro, la Scuola dell’Infanzia Fantasilandia, la Scuola Dell’Infanzia Valle Verde, la Scuola dell’Infanzia San Rocco, la Scuola dell’Infanzia Topolino, la Scuola dell’Infanzia paradiso, la Scuola dell’Infanzia Santa Domenica, la Scuola dell’Infanzia “Infanzia 2000”, la Scuola dell’Infanzia Simba, l’Associazione Innamorarsi di Sbarre e la libreria Laruffa. Gli appuntamenti e le sorprese non sono finite, PolisArts e Space Party vi aspettano numerosi ai prossimi eventi.

