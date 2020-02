Reggio Calabria: attesa per il Carnevale 2020 alla Palestra “Il Palloncino”

17 Febbraio 2020 12:58

Reggio Calabria: grande attesa per il Carnevale 2020 di sabato 22 febbraio alla Palestra “Il Palloncino”

L’associazione “Innamorarsi di Sbarre” presenterà “Il Carnevale 2020” presso la Palestra “Il Palloncino” in via Alaimo Stadio a Monte in collaborazione con Space Party e Bar San Francesco che vi proporrà le sue deliziose bontà. Ore 17:00 Raduno mascherine, giochi, trucco bimbi, sfilata mascherine,musica e balli. Un pomeriggio all’insegna del divertimento! Quota di partecipazione 5 euro! Prevendita e INFO presso Bar San Francesco Via Sbarre Centrali 599 Reggio Calabria e presso la ludoteca Space Party in Via Sbarre Superiori diramazione Marconi n. 37. “Non mancate. Sarà un pomeriggio da dedicare a tutti i bambini! Vi aspettiamo numerosi”, conclude il Presidente dell’Associazione Simona Luppino.

