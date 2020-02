Carnevale a Messina: spettacoli, sfilate e degustazioni in città e nei villaggi. Ecco il programma

19 Febbraio 2020 14:02

Al via domani la seconda edizione de “U Cannaluvari Missinisi- il più bel carnevale dello Stretto”

Al via domani, giovedì 20, la 2ª edizione de “U Cannaluvari Missinisi – Il più bel Carnevale dello Stretto”, cartellone di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale che animeranno la città ed i villaggi sino a martedì 25.

Carnevale in città

Giovedì 20

alle 9.30, la “Sfilata di Carnevale”, curata dall’istituto Pajno – La Pira, che da piazza Unione Europea, attraverso via I Settembre, raggiungerà piazza Duomo;

alle 11, la sfilata “Ecomaschera”, curata dall’istituto Cannizzaro – Galatti, che da via Faranda percorrerà le vie A. Martino e T. Cannizzaro sino a piazza Cairoli;

alle 18.30, alla Galleria Vittorio Emanuele, Concerto Carnascialesco del coro Gaudemus in Domino, diretto dal Maestro Aldo Beninati;

Venerdì 21

alle 10, a piazza Duomo, il Carnevale dei Piccoli, con animazione, trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e zucchero filato;

alle 18, alla Galleria Vittorio Emanuele, “Latin Carnaval Party” con gli A. R. Cubans – Street; SABATO 22

alle 10.30, a piazza del Popolo, evento sportivo “Minivolley S3 in Maschera”;

alle 18.30, a Santa Maria Alemanna, Il Volto e La Maschera “Bentornato Peppe Nappa”;

Domenica 23

alle 10, “Sfilata di Carnevale in Maschera”, organizzata dall’Istituto Vittorini, dal Teatro Vittorio Emanuele, via I Settembre e arrivo a piazza Duomo;

alle 15.30, “Sfilata di Gruppi in Maschera”, attraverso i viali San Martino/Europa, via Garibaldi e piazza Duomo;

alle 17, a piazza Duomo, Infiorata di Carnevale;

alle 20, a piazza Duomo, spettacolo ed animazione musicale con ospite tv i “Los Locos”;

Lunedì 24

alle 16, a piazza Duomo, “La Pignolata Day”;

alle 18, a piazza Duomo, il concorso “La Maschera di Carnevale”;

alle 20, a piazza Duomo, Carnaval Dance “Animazione in Maschera”, con la partecipazione delle scuole di ballo cittadine;

Martedì 25

alle 15.30, “Sfilata di Gruppi in Maschera e Mini Carri” con il percorso viali San Martino/Europa, piazza Cairoli, via Garibaldi e piazza Duomo;

alle 20, a piazza Duomo, spettacolo e animazione musicale con ospite il gruppo brasiliano “Carnival Samba”.

Carnevale nei villaggi

Giovedì 20

alle 15, “Sfilata di Carri” a Curcuraci;

alle 16, Carnevale a Larderia;

Sabato 22

alle 15, Carnevale a Faro Superiore;

alle 16.30, “Lu Mari di Cannaluvari” a Galati Marina;

alle 19.30, “XV Sagra di Carnevale” a Larderia;

Domenica 23

alle 15, “Carnevale al Faro” a Faro Superiore;

alle 15, Sfilata di Carri a Curcuraci;

Lunedì 24

alle 15, “Carnevale a Larderia” organizzato da Movida e Ardelis.

U Cannaluvari Missinisi: divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, banditi contenitori in vetro e spray al peperoncino

In occasione degli eventi promossi dall’Amministrazione Comunale per la seconda Edizione de “U Cannaluvari Missinisi – il più Bel Carnevale dello Stretto” che avranno luogo a Piazza Duomo domenica 23, lunedì 24 e martedì 25, è stata disposta l’ordinanza sindacale a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, di divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro, di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale – nonché di usare spray al peperoncino, ed autorizzazione in deroga ai limiti acustici e fonici per gli appuntamenti musicali in programma domenica 23 e martedì 25 alle ore 20. I divieti valgono all’interno del perimetro di Piazza Duomo e in un raggio di 500 metri. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale e dispone altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio online sul sito Internet comunale; nonché la notifica del provvedimento per le relative competenze alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale e al Comando della Polizia Municipale.

