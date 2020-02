Reggio Calabria: successo per la 2ª edizione del Carnevale di Ardore [FOTO]

26 Febbraio 2020 18:32

Reggio Calabria: è terminata la 2ª edizione del Carnevale di Ardore, l’ennesima manifestazione di grande successo organizzata nell’ultimo anno ad Ardore dall’associazione Anas Italia

È terminata anche questa seconda edizione del carnevale di Ardore, l’ennesima manifestazione di grande successo organizzata nell’ultimo anno ad Ardore dall’associazione Anas Italia, associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore che si occupa di inclusione sociale, volontariato ed eventi. Una partecipazione di cittadini dall’intero comprensorio straordinaria che ha raggiunto i numeri delle feste popolari estive. A febbraio probabilmente ad Ardore non si erano mai registrate le presenze che abbiamo visto domenica con la sfilata dei carri. Ben diciassette carri, otto contrade, quattro comuni e due associazioni e nove stand. Il livello qualitativo dei carri poi è cresciuto notevolmente rispetto alla prima edizione, come provano i carri posizionatisi ai primi tre posti, Schiavo, San Nicola e Centro, ma anche i costumi e le coreografia, vedi quelle del Pantano e di Ardore Marina. Non è mancata la satira, col secondo carro del Pantano, e i messaggi positivi come nei carri del Giudeo, del comune di S. Ilario e della scuola.m; e ancora le tradizioni locali e la propria storia, come nel caso del comune di Ciminà e delle contrade pozzo secco e potito, o l’allegria come per il carro realizzato dal comune di Benestare. Segno che la manifestazione è decollata, è entrata nei cuori dei cittadini che già da ieri sera, pochi minuti dopo la premiazione finale, ricordiamo che il voto era popolare attraverso un sondaggio su Facebook, che ha visto vincere la contrada schiavo per la sezione delle contrade ed il Comune di Sant’Ilario per la sezione degli enti fuori concorso, ma già appena terminata la premiazione tutti erano già lì a parlare di come dovranno realizzare il carro l’anno prossimo per migliorarsi! Il Comune di Ardore, nella persona del Sindaco Giuseppe Campisi ed il presidente Anas, Gianfranco Sorbara, hanno il grande merito dell’iniziativa e l’onere di lavorare per far crescere sempre più questa manifestazione che ha tutti i numeri per diventare un evento di livello quantomeno regionale.

