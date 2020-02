Carnevale, ad Acireale le maschere più bizzarre e divertenti: ragazzi sfilano con tuta e mascherina anti contagio, un modo simpatico per esorcizzare la paura del coronavirus [FOTO]

22 Febbraio 2020 19:25

Ad Acireale ragazzi travestiti con tuta e mascherina anti-contagio. Un modo simpatico per sdrammatizzare su un’emergenza che sta tenendo col fiato sospeso l’Italia intera

L’emergenza coronavirus non frena il desiderio di trascorrere un pomeriggio in allegria e spensieratezza e, perché no, di sdrammatizzare su un’emergenza che sta tenendo col fiato sospeso l’Italia intera. Ad Acireale, che in questi giorni ospita il Carnevale più bello di Sicilia, la maschera scelta dai ragazzi che vedete in foto è sicuramente la più originale: tuta e mascherina anti-contagio per il coronavirus. Un modo simpatico per esorcizzare la paura da contagio. A corredo dell’articolo le immagini scattate nel suggestivo borgo ai piedi dell’Etna.

Valuta questo articolo