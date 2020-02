Carnevale a Messina: ecco tutti gli eventi in programma in città e nei villaggi. Al Duomo il “Pignolata Day”

17 Febbraio 2020 14:47

Tutte le iniziative in programma a Messina per il Carnevale 2020

È stata illustrata stamani a Palazzo Zanca la 2ª edizione de “U Cannaluvari Missinisi – Il più bel Carnevale dello Stretto”. “A distanza di oltre 20 anni – hanno sottolineato gli Assessori presenti alla conferenza stampa – l’anno scorso abbiamo dato un primo avvio al ritorno della manifestazione rivolta soprattutto ai più piccoli ma gradita anche dai più grandi. Per questa edizione abbiamo promosso un calendario che copre le sei giornate del carnevale che prenderanno il via giovedì 20 con la sfilata di carri curata dalla scuola Pajno – La Pira e con un’altra organizzata dalla Cannizzaro Galatti, intitolata ‘Ecomaschera 2020’, che dal plesso scolastico arriverà a piazza Cairoli. Raccomandiamo a tutti di attenersi alle nuove disposizioni per quanto riguarda la sicurezza. Ringraziamo le associazioni, le circoscrizioni, le scuole, gli imprenditori e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione. La sfilata conclusiva di martedì 25 sarà la più articolata e coinvolgerà anche i villaggi”. Da giovedì 20 a martedì 25 le iniziative organizzate per la settimana carnevalesca interesseranno infatti sia la città che i villaggi.

Il programma del Carnevale a Messina

Il programma in città prevede giovedì 20, alle ore 9.30, la “Sfilata di Carnevale”, curata dall’istituto Pajno – La Pira, che da piazza Unione Europea, attraverso via I Settembre, raggiungerà piazza Duomo; alle 18.30, alla Galleria Vittorio Emanuele, Concerto Carnascialesco del coro Gaudemus in Domino, diretto dal Maestro Aldo Beninati; venerdì 21, alle 10, a piazza Duomo, il Carnevale dei piccoli, con animazione, trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e zucchero filato; alle 18, alla Galleria Vittorio Emanuele, “Latin Carnaval Party” con gli A. R. Cubans – Treett; sabato 22, alle 10.30, a piazza del Popolo, evento sportivo “Minivolley S3 in Maschera”; alle 18.30, a Santa Maria Alemanna, Il Volto e La Maschera “Bentornato Peppe Nappa”; domenica 23, alle 10, “Sfilata di Carnevale in Maschera”, organizzata dall’Istituto Vittorini, dal Teatro Vittorio Emanuele, via I Settembre e arrivo a piazza Duomo; alle 15.30, “Sfilata di Gruppi in Maschera”, attraverso i viali San Martino/Europa, via Garibaldi e piazza Duomo; alle 20, a piazza Duomo, spettacolo ed animazione musicale con ospite tv i “Los Locos”; lunedì 24, alle 16, a piazza Duomo, “La Pignolata Day”; alle 18, a piazza Duomo, il concorso “La Maschera di Carnevale”; alle 20, a piazza Duomo, Carnaval Dance “Animazione in Maschera”, con la partecipazione delle scuole di ballo cittadine; martedì 25, alle 15.30, “Sfilata di Gruppi in Maschera e Mini Carri” con il percorso viali San Martino/Europa, via Garibaldi e piazza Duomo; alle 20, a piazza Duomo, spettacolo e animazione musicale con ospite il gruppo brasiliano “Carnival Samba”.

Giovedì 20, alle 15, i villaggi saranno animati dalla “Sfilata di Carri” a Curcuraci; alle 15, dal Carnevale a Larderia; sabato 22, alle 15, Carnevale a Faro Superiore; alle 16.30, “Lu Mari di Cannaluvari” a Galati Marina; alle 19.30, “XV Sagra di Carnevale” a Larderia; domenica 23, alle 15, “Carnevale al Faro” a Faro Superiore; alle 15, Sfilata di Carri a Curcuraci; lunedì 24, alle 15, “Carnevale a Larderia” organizzato da Movida e Ardelis. All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni scolastiche, delle associazioni musicali, scuole di ballo e del panorama imprenditoriale cittadino.

Le limitazioni viarie in città e nei villaggi

Per consentire lo svolgimento della iniziative previste in occasione della 2^ edizione de “U Cannaluvari Missinisi – Il più bel Carnevale dello Stretto”, che da giovedì 20 a martedì 25 interesserà la città ed i villaggi, sono stati adottati provvedimenti viari. Pertanto giovedì 20 e domenica 23, dalle ore 15 alle 19, a Curcuraci sarà interdetto il transito veicolare, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata dei carri carnevaleschi, in via Gaetano Corsini dal km. 4,600 al km. 5,200, all’intersezione della vie Serra La Croce e Sac. Antonio Lembo, da piazza Trappeto Marotta sino all’intersezione con via Corsini. Giovedì 20, nella fascia oraria 16 – 23, saranno vietati sosta e transito veicolare nella piazza di Larderia Superiore, adiacente la S. P. 39; lunedì 24, nella stessa fascia oraria, le limitazioni interesseranno la piazza di Larderia Inferiore ed il tratto di strada a valle, sino all’intersezione con la S. P. 39, ed a monte, sino alla prima intersezione della stessa piazza. Domenica 23, alle 10, partirà la “Sfilata di Carnevale in Maschera”, organizzata dall’istituto Vittorini. Per consentirne lo svolgimento, dalle 7 alle 12.30, vigerà il divieto di sosta sul alto ovest di via Garibaldi, tra le vie C. Battisti e I Settembre; su entrambi i lati delle vie S. Maria La Porta; Aspa; Casalaina; Pozzoleone e Cavalieri della Stella, tra le vie Argentieri e Garibaldi; Argentieri, tra le vie Cavalieri della Stella e San Camillo; San Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti, tra le vie Argentieri e Garibaldi; sul lato est di via C. Battisti, tra le vie della Zecca e Garibaldi; e sul lato sud di via I Settembre, tra le vie C. Battisti e Garibaldi. Dalle 10 alle 12.30, sarà vietato il transito veicolare nella carreggiata ovest di via Garibaldi, tra viale Boccetta e via I Settembre, e tra viale Boccetta e corso Cavour (i veicoli in direzione di marcia nord – sud, potranno proseguire in direzione sud, impegnando corso Cavour); nelle vie C. Battisti, tra le vie della Zecca e Garibaldi (i veicoli in direzione di marcia sud – nord dovranno immettersi in via della Zecca); I Settembre, tra le vie C. Battisti e Garibaldi; Santa Maria La Porta; Aspa; Casalaina; Pozzoleone e Cavalieri della Stella, tra le vie Argentieri e Garibaldi; Argentieri, tra le vie Cavalieri della Stella e San Camillo; San Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti, tra le vie Argentieri e Garibaldi.

