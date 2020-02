6 Febbraio 2020 15:30

Tragedia a Carmagnola: tre sorelle si suicidano. Avevano già tentato di uccidersi il 20 luglio 2015 ad Aosta

Tragedia a Carmagnola in provincia di Torino dove tre sorelle sono state trovate senza vita tra ieri sera e questa mattina. Si sono impiccate tutte e tre: due di loro in un casolare in via Castellero, la terza in un appartamento. Le tre donne avevano già tentato il suicidio ad Aosta nel 2015 a causa di una presunta truffa che avrebbero subito da parte di due avvocati.

