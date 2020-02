Calabria, Capitano Ultimo nominato Assessore all’Ambiente: “sarà un privilegio servire il popolo calabrese”

18 Febbraio 2020 18:28

Calabria, Capitano Ultimo nominato Assessore all’Ambiente. Sergio De Caprio sarà operativo appena avrà ottenuto l’aspettativa dall’Arma dei Carabinieri

Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, è il nuovo Assessore all’Ambiente della Regione Calabria. Ad annunciarlo la neo governatrice, Jole Santelli, in una conferenza stampa in corso a Montecitorio. Il carabiniere che ha arrestato il boss Riina promette: “il mio obiettivo è tutelare l’autodeterminazione delle comunità calabresi senza l’interferenza e le manipolazioni delle mafie di ogni tipo”. ”Sono emozionato –prosegue– è un incarico di grande responsabilità e lo affronteremo in squadra secondo i principi di sempre”. “Ringrazio il presidente della Regione che mi dà il privilegio di servire il popolo calabrese e lo farò con la forza e l’amore che ho nel cuore”, sottolinea il Capitano Ultimo. De Caprio sarà operativo appena avrà ottenuto l’aspettativa dall’Arma dei Carabinieri.

