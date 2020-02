Calabria, Capitano Ultimo Assessore regionale all’Ambiente: “scelta forte e coraggiosa”

19 Febbraio 2020 14:54

Calabria, Capitano Ultimo Assessore regionale all’Ambiente: “forte, coraggiosa ed importante la scelta della Presidente Santelli”

“Forte, coraggiosa ed importante la scelta della Presidente Santelli, di affidare un assessorato importante al Colonnello Sergio De Caprio, qual è quello all’Ambiente. Un settore da decenni in difficoltà, che non è stato in grado di far emergere le grandi potenzialità e le bellezze della nostra terra”, è quanto afferma Rosy Perrone della Cisl. “Dalla questione rifiuti –prosegue- a quella della depurazione per passare alle tante questioni irrisolte di ben più ampia portata. Scelta slegata da logiche di partito ma che, oggi visto la grande esperienza ed il coraggio dimostrato, ci fa esprimere sincera approvazione; il neo assessore all’ambiente ha un profilo di primissimo livello, all’altezza delle sfide alle quali la nostra regione è chiamata. Il suo background in forza all’Arma dei Carabinieri e la sua competenza in materie ambientali lasciano ben sperare considerato il contesto calabrese così tanto articolato. La CISL di Reggio Calabria ‘Metrocity’ è dunque, per la propria specificità ed esperienza, presente a sostegno, del lavoro e del futuro programma di riscatto etico e sociale che si vorrà mettere in campo”, conclude.

