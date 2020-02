Calabria, Capitano Ultimo nominato Assessore regionale all’Ambiente. Cesa: “scelta coraggiosa”

18 Febbraio 2020 21:10

“Con la nomina di Capitano Ultimo all’assessorato regionale all’Ambiente, grazie a una scelta coraggiosa del presidente Jole Santelli a cui vanno le nostre congratulazioni, la Regione Calabria imbocca la strada giusta: avere un uomo simbolo della lotta al crimine in una squadra di Governo è un marchio di garanzia nella lotta contro l’illegalità. Il futuro dei calabresi inizia da qui. Complimenti e auguri di buon lavoro all’Assessore. Siamo certi che saprà ricoprire al meglio questo delicato incarico”. Lo afferma il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa commentando la nomina del colonnello Sergio De Caprio, noto come ‘Capitano Ultimo’, come assessore regionale all’Ambiente della Giunta guidata da Jole Santelli, in Calabria.

