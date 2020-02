Reggio Calabria, Capitano Ultimo nominato Assessore regionale all’Ambiente. Cannizzaro: “scelta lungimirante di Jole Santelli, è garanzia di legalità e operosità”

18 Febbraio 2020 19:10

Reggio Calabria, Capitano Ultimo nominato Assessore regionale all’Ambiente. Cannizzaro: è” una decisione importante perchè ribadisce con un primo atto di governo la garanzia della legalità e dell’operosità che ci ha sempre caratterizzato”

“Con il Capitano Ultimo, nominato Assessore all’Ambiente, Jole Santelli si dimostra capace e lungimirante: ha fatto capire subito che direzione vuole imprimere per il rinnovamento della Regione”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. “E’ una decisione importante – prosegue Cannizzaro – perchè ribadisce con un primo atto di governo la garanzia della legalità e dell’operosità che ci ha sempre caratterizzato: il Colonnello De Caprio è una figura estremamente dinamica con una grande competenza nel settore ambientale. Importanti problematiche calabresi riguardano l’ambiente e chiedono soluzioni: la crisi rifiuti, la depurazione degli scarichi a mare, le bonifiche, l’accessibilità e la valorizzazione di Parchi ed aree protette. Sono certo che il lavoro del Capitano Ultimo contribuirà al rilancio della Calabria partendo dalle sue straordinarie risorse naturali e ambientali”. “Penso ad esempio anche al Parco Nazionale d’Aspromonte – aggiunge ancora Cannizzaro – che già negli ultimi anni ha raggiunto livelli di eccellenza internazionale per la tutela del suolo, la prevenzione degli incendi e la valorizzazione della biodiversità: è un gioiello naturalistico che può diventare una perla del turismo sostenibile, integrandosi ulteriormente con il territorio costiero che lo circonda da tre lati: lo Jonio, lo Stretto e il Tirreno. Ma penso altresì alla forza che il Colonnello De Caprio darà a tutta la Giunta Regionale nella capacità di mantenere la schiena dritta rispetto ad ogni situazione difficile che si presenterà. Ecco perchè oggi sono molto contento. Il cambiamento che garantisce Jole Santelli per la Regione Calabria inizia nel modo migliore possibile”, conclude Cannizzaro.

