Calabria, Capitano Ultimo nominato Assessore regionale all’Ambiente: “orgoglio nazionale”

18 Febbraio 2020 22:02

Calabria, Berardi: “voglio esprimere i miei complimenti al Presidente Jole Santelli per aver scelto Sergio di Caprio, meglio noto come Capitano Ultimo, come membro della sua giunta regionale”

“Voglio esprimere i miei complimenti al Presidente Jole Santelli per aver scelto Sergio di Caprio, meglio noto come Capitano Ultimo, come membro della sua giunta regionale“. E’ quanto afferma il Senatore di Forza Italia, Roberto Berardi. “A uno degli eroi moderni del nostro Paese, a cui spesso è mancato il sostegno delle istituzioni ma mai la gratitudine degli italiani, viene finalmente riconosciuto un ruolo di carattere ufficiale del quale tutta la regione Calabria non può che giovarne. Del resto il Colonnello Di Caprio è stato alla guida del nucleo di tutela ambientale, per la scelta di Jole non è, come molti potrebbero pensare, un mero atto simbolico, ma una precisa indicazione di quale strada vuole percorrere la Calabria per i prossimi cinque anni”, conclude.

