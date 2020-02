Camera: oggi Question time con Spadafora, Azzolina, Patuanelli, D’Incà

5 Febbraio 2020 09:27

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Si svolgerà oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, risponderà a una interrogazione sulle iniziative volte alla promozione di una cultura dello sport, in particolare tramite la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi nelle periferie e nelle aree svantaggiate del Paese.

La ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lucia Azzolina, risponderà a interrogazioni sui tempi di avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento di docenti previste dal decreto-legge n. 126 del 2019; sulla procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole e sulla tutela dei lavoratori del settore.

