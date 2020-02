Camera: oggi Question time con Spadafora, Azzolina, Patuanelli, D’Incà (2)

5 Febbraio 2020 09:27

(Adnkronos) – Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponderà a interrogazioni sulle prospettive della divisione ‘automazione’ dello stabilimento di Genova della Leonardo S.p.a.; sulle iniziative volte a garantire un sistema di contenimento delle crisi d’impresa, anche attraverso il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo sistema di allerta introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 2019; sul progetto di fusione tra Fiat e Peugeot, nell’ottica di una politica industriale che riaffermi il carattere strategico del settore automobilistico; sulle iniziative volte al rilancio e alla riqualificazione degli stabilimenti Whirpool in Italia.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, risponderà a una interrogazione ‘rivolta al ministro degli Affari esteri e cooperazione internazionale’ sulle iniziative in relazione alla decisione unilaterale dell’Algeria di estendere la propria zona economica esclusiva marittima.

Valuta questo articolo